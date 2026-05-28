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Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por ofertar productos ilegales

La Comisión Europea mantiene abiertas otras dos investigaciones a la empresa china por sus sistemas de recomendación de contenidos y por el acceso que da a investigadores externos para que analicen sus algoritmos.

Agencia EFE
Internacional-28/05/2026

La Comisión Europea ha multado a Temu con 200 millones de euros por no «identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos» que la plataforma tiene para los consumidores por la oferta de productos ilegales. Se trata de la sanción más alta que Bruselas ha i

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