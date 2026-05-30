MERCADONA, MULTADA | Episodio 120 de En Ocasiones Veo Fraudes
Denunciamos a Easyjet por obligar a los usuarios a pagar por volar con unas maletas facturadas aunque no las necesiten, informamos sobre la subida del IVA de la luz a partir del 1 de junio y explicamos cuándo tu banco puede cambiar las condiciones de tu cuenta sin avisar.
FACUA.org
España-30/05/2026
Este sábado 30 de mayo lanzamos el episodio 120 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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