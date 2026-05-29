Un socio de FACUA Cádiz lleva casi cuatro años esperando a que el ayuntamiento le indemnice por una caída por el mal estado del carril bici
El alcalde de la capital gaditana ha desatendido la petición que le realizó el Defensor del Pueblo Andaluz en 2025 para que atendiera la reclamación del afectado.
FACUA.org
Cádiz-29/05/2026
Imagen: Ayuntamiento de Cádiz.
FACUA Cádiz denuncia que uno de sus socios lleva casi cuatro años esperando a que el ayuntamiento de Cádiz resuelva una reclamación presentada exigiéndole que le indemnice tras sufrir una caída mientras circulaba por el carril bici.