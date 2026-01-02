Aldi retira del mercado un juguete de madera educativo por riesgo de asfixia al desprenderse piezas pequeñas del sonajero
Los usuarios que tengan en sus hogares este producto de la marca Toylino puede acudir a cualquier tienda para devolverlo y que le reembolsen el dinero.
España-02/01/2026
Aldi ha informado de la retirada de un juguete de madera educativo (variedad bloques de madera sensoriales) de la marca Toylino por riesgo de asfixia en niños pequeños.
En concreto, la tapa del sonajero amarillo puede desprenderse, liberándose unas piezas pequeñas (bolas de colores) qu