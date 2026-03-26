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Alertan de la presencia de fragmentos de plástico en un lote de carne de hamburguesa de la marca Cárnicas Gállego

Está afectado el lote 6061 del producto burger meat picada de vacuno y burger meat picada mixta (vacuno y cerdo).

FACUA.org
España-26/03/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón relativa a la posible presencia de fragmentos de

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