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FACUA critica la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz

La asociación exige que se priorice la seguridad y la protección de los consumidores frente a los intereses de las empresas propietarias.

FACUA.org
España-14/08/2026
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FACUA-Consumidores en Acción critica la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2030 el cierre de los reactores de la central nuclear de Almaraz y pide que se respete el calendario de cierre previsto para las instalaciones nucleares.

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