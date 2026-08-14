FACUA critica la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz
La asociación exige que se priorice la seguridad y la protección de los consumidores frente a los intereses de las empresas propietarias.
FACUA.org
España-14/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: EFE/Eduardo Palomo.
FACUA-Consumidores en Acción critica la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2030 el cierre de los reactores de la central nuclear de Almaraz y pide que se respete el calendario de cierre previsto para las instalaciones nucleares.