Operación salida: el litro de gasóleo es 42 céntimos más caro que hace un año en las gasolineras de la Península
FACUA considera ineficaces las medidas adoptadas por el Gobierno e insiste en reclamar la fijación de precios máximos.
FACUA.org
España-14/08/2026
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En plena operación salida de la segunda quincena de agosto, el litro de gasóleo es este viernes 42 céntimos más caro que hace un año en las gasolineras de la Península, con un precio medio de 1,834 euros, picos de hasta 2,139 euros y diferencias de precios entre gasoli