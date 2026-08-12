La marca Eclipse Baleares aconseja no usar sus gafas para el eclipse y se compromete a devolver el dinero
La empresa ha anunciado el reembolso íntegro después de que las autoridades hayan ordenado la retirada de varios modelos de gafas para observar el eclipse solar.
FACUA.org
España-12/08/2026
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La marca Eclipse Baleares ha aconsejado no usar sus gafas para el eclipse y se compromete a devolver el dinero tras haber conocido por FACUA-Consumidores en Acción que las autoridades de consumo han ordenado la retirada del mercado de varios modelos.