Nuestras acciones

La marca Eclipse Baleares aconseja no usar sus gafas para el eclipse y se compromete a devolver el dinero

La empresa ha anunciado el reembolso íntegro después de que las autoridades hayan ordenado la retirada de varios modelos de gafas para observar el eclipse solar.

FACUA.org
España-12/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La marca Eclipse Baleares ha aconsejado no usar sus gafas para el eclipse y se compromete a devolver el dinero tras haber conocido por FACUA-Consumidores en Acción que las autoridades de consumo han ordenado la retirada del mercado de varios modelos.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos