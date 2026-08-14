FACUA Cádiz reclama a Aguas de Cádiz que compense a los usuarios afectados por los episodios de turbidez en la capital
La asociación exige a la empresa que asuma los gastos ocasionados a los consumidores y al ayuntamiento que aplique una reducción proporcional de la cuota del suministro cuando el agua no pueda utilizarse con normalidad.
FACUA.org
Cádiz-14/08/2026
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FACUA Cádiz reclama a Aguas de Cádiz que establezca un mecanismo para compensar a los usuarios que se hayan visto afectados por los episodios de turbidez registrados en la capital gaditana y que hayan tenido que asumir gastos extraordinarios como consecuencia de las in