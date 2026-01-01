Alertan de la presencia de proteínas de la leche no incluidas en el etiquetado de cañas y triángulos de la marca Antonio y Cañizares
La distribución de los productos afectados se ha producido en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.
FACUA.org
España-01/01/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de lec