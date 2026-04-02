Amplían la alerta por la presencia de sulfitos no declarados en azúcar de coco de la marca Auchan
Al lote afectado L/1004BE se le suman ahora las numeraciones L/0203BE, L/0504BE, L/1005BE, L/0110BE, L/0407BE, L/0512BE y L/1111BE.
FACUA.org
España-02/04/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta por la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado en azúcar de coco de la marca Auchan.
A la alerta emitida el pasado mes de febrero, la Aesan ha informado de que ha tenido conocimiento a t