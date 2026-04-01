Gusanos en el menú escolar de un colegio de Basauri: FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco que adopte medidas y asuma responsabilidades
La asociación pide al Departamento de Educación que lleve a cabo las acciones que sean precisas para evitar que situaciones similares puedan darse en otros colegios públicos del País Vasco.
FACUA.org
Euskadi-01/04/2026
Imagen: Menú en el colegio Basozelai-Gaztelu de Basauri.
FACUA Euskadi ha dirigido un escrito al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para pedirle explicaciones y la adopción de medidas urgentes tras la aparición de gusanos en el plato de un menú escolar en el CEIP Basozelai-Gaztelu HLHI de Basauri (Bizkaia).
Según publica