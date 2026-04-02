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FACUA Sevilla pide a la Junta que ponga solución al grave deterioro que sufre el IES Ítaca de Tomares

La comunidad educativa lleva años denunciando el mal estado en el que se encuentran las caracolas donde el alumnado da clases.

FACUA.org
Sevilla-02/04/2026

FACUA Sevilla se ha dirigido a la delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para pedirle que adopte medidas urgentes para dar solución al grave deterioro que sufre el IES Ítaca de Tomares.

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