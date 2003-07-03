Amena anuncia una Tarjeta Joven con llamadas a 6 céntimos pero cobra trece veces más durante ocho horas al día
FACUA denuncia a la compañía por publicidad engañosa. La tarifa sólo se aplica antes de las 8 de la mañana. El resto del tiempo las llamadas cuestan el doble o trece veces más.
FACUA.org
España-03/07/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado al operador de telefonía móvil Amena, del Grupo Auna, por anunciar de forma engañosa una tarifa de «llamadas y mensajes por sólo 6 cents» en su Tarjeta Joven. Las