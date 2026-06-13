MUCHOS FRAUDES: POCOS MEDIOS | Episodio 122 de En Ocasiones Veo Fraudes
Consumo abre investigación a Volotea por el recargo adicional vinculado a la subida de precio de combustible, te contamos la nueva medida del Gobierno para para luchar contra el aumento de residuos y te decimos qué debes tener en cuenta cuando firmas una hipoteca.
FACUA.org
España-13/06/2026
Este sábado 13 de junio lanzamos el episodio 122 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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