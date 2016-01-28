Apple retira unos adaptadores de enchufe en Europa continental y otros países porque dan calambre
La empresa ha detectado que algunos de estos instrumentos usados en ordenadores, iPhones y tablets se rompen y pueden producir descargas eléctricas.
FACUA.org
Europa-28/01/2016
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Apple indica en la imagen, tomada de su web, cómo comprobar si el adaptador de corriente de un equipo está afectado por la retirada. | Imagen: apple.com.
La compañía estadounidense Apple ha anunciado la retirada de los adaptadores de enchufe de corriente de dos clavijas que comercializa en Europa continental, Australia, Nueva Zelanda, Corea, Argentina y Brasil. La empresa ha detectado que en algunas ocasiones puede romperse y provoca