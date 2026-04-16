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Huelga de controladores aéreos: estos son tus derechos si te ves afectado

La huelga, de duración indefinida según han comunicado los sindicatos convocantes, comenzará durante la madrugada del 16 al 17 de abril, los días previos a la celebración de la final de la Copa del Rey en Sevilla.

FACUA.org
España-16/04/2026

FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga de controladores aéreos de la empresa Saerco que tienen derecho a la devolución del importe del billete o a la conducción hasta el destino final en un vuelo alternativo.

Los sindicatos

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