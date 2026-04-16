FACUA Madrid reclama más medios y personal para la oficina que expide los certificados de la tarjeta transporte de Madrid
La asociación lamenta la falta de sensibilidad y empatía por parte de la Comunidad de Madrid con los migrantes que quieren optar a la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno.
FACUA.org
Madrid-16/04/2026
FACUA Madrid reclama al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que dote de más medios y personal a la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes ante el incremento de la demanda de citas debido principalmente a los migrantes en situación irregular que quieren optar a la reg