FACUA Cádiz imparte dos talleres sobre el alquiler de viviendas
La asociación explicará a los asistentes cómo pueden solicitar la prórroga automática de los contratos puesta en marcha por el Gobierno.
FACUA.org
Cádiz-16/04/2026
FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los usuarios acerca de sus derechos a la hora de alquilar una vivienda y sobre cómo solicitar la nueva prórroga automática de contratos puesta en marcha por el Gobierno.
Las sesiones se realizarán en horarios de mañana y