Nuestras acciones

FACUA Cádiz imparte dos talleres sobre el alquiler de viviendas

La asociación explicará a los asistentes cómo pueden solicitar la prórroga automática de los contratos puesta en marcha por el Gobierno.

FACUA.org
Cádiz-16/04/2026

FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los usuarios acerca de sus derechos a la hora de alquilar una vivienda y sobre cómo solicitar la nueva prórroga automática de contratos puesta en marcha por el Gobierno.

Las sesiones se realizarán en horarios de mañana y

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos