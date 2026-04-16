La Aesan alerta de la presencia de trigo y otros cereales no declarados en el etiquetado en lentejas pardinas de la marca BioArtesa
Los productos afectados son varios lotes y fechas de caducidad de Lenteja Pardina Bio, envasada en paquetes de 500 gramos, así como en sacos de 5 y 25 kilos.
FACUA.org
España-16/04/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la posible presencia de trigo y o