Arbitraje de consumo: un instrumento extrajudicial de resolución de conflictos
FACUA Sevilla te explica en qué consiste y responde a las dudas más frecuentes sobre este procedimiento.
FACUA.org
Sevilla-11/07/2018
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¿Conoces todas las vías que existen para solucionar las disputas que tienes con esa empresa por un tema de consumo? FACUA Sevilla responde a las preguntas más frecuentes sobre una de ellas, el arbitraje de consumo, un elemento extrajudicial para resolver este tipo de conflict