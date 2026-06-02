El teléfono de Airbnb como contacto y una dirección que no existe: FACUA denuncia a la tienda online NYX por falsear sus datos fiscales
La web redirecciona a otra página denominada Cosibella con dominio de la República Checa cuando se intenta adquirir un producto.
FACUA.org
España-02/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la tienda online NYX por falsear la información legal obligatoria que ofrece sobre la