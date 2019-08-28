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Bruselas investiga si Google favorece a su servicio de búsqueda de empleo frente a sus rivales

Si llegara a confirmarse, sería el segundo caso de abuso de posición dominante multado por la Comisión europea, tras la sanción a Google Shopping.

Europa Press
Europa-28/08/2019
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La Comisión Europea está analizando si la compañía estadounidense Google favorece a su servicio de búsqueda de empleo, Google for Jobs, en detrimento de otros servicios similares rivales, una práctica que, si se confirma, supondría un nuevo caso de

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