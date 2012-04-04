Bruselas prohíbe volar a la UE a la aerolínea de bandera venezolana Conviasa por problemas de seguridad
Las otras dos compañías certificadas en Venezuela podrán seguir operando pero Bruselas las somete a una vigilancia reforzada.
FACUA.org
Europa-04/04/2012
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La Comisión Europea ha incluido a Conviasa, la aerolínea venezolana de bandera que tiene una ruta a Madrid, en la lista negra de compañías a las que se prohíbe volar a la UE por problemas de seguridad. Las otras dos aerolíneas certificadas en Venezuela, E