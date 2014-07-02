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Casi 7 de cada 10 consumidores aseguran haber detectado falseos de precios en las rebajas

Así se desprende de una encuesta realizada por FACUA durante la anterior temporada de descuentos.

FACUA.org
España-02/07/2014
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El 65% de los consumidores dice haber detectado manipulación en los precios mediante el falseo de las etiquetas en relación a los precios que tenían los productos antes de las rebajas, así  se desprende de una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acci&oacu

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