Casi 7 de cada 10 consumidores aseguran haber detectado falseos de precios en las rebajas
Así se desprende de una encuesta realizada por FACUA durante la anterior temporada de descuentos.
FACUA.org
España-02/07/2014
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La encuesta de FACUA también pone de manifiesto que los consumidores creen que las autoridades no garantizan la protección de sus derechos durante las rebajas.
El 65% de los consumidores dice haber detectado manipulación en los precios mediante el falseo de las etiquetas en relación a los precios que tenían los productos antes de las rebajas, así se desprende de una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acci&oacu