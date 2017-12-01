Cataluña abre expediente sancionador a Wizz Air por usar un 807 en la atención al consumidor
Tras la denuncia de FACUA, el organismo de Consumo catalán también ha expedientado a esta aerolínea húngara por no tener un teléfono gratuito en la atención a los consumidores de Cataluña.
FACUA.org
España-01/12/2017
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La Agència Catalana del Consum ha abierto un expediente sancionador a la aerolínea húngara Wizz Air después de la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por tener una línea de tarificación adicional 807 asociada a su teléfono de atenci&oac