Claves para no caer en la trampa del correo malicioso que infecta con el troyano financiero Emotet
ESET apunta a que en los correos que ocultaban este troyano "no aparece un remitente sino dos". Esto se debe a que el primero de los remitentes es el que suplanta el 'malware' para hacerse pasar por alguien de confianza.
Europa Press
Internacional-01/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El troyano financiero Emotet está teniendo una especial incidencia en España, como han advertido desde la compañía de ciberseguridad ESET. Por eso, detectarlo resultará clave para evitar que infecte nuestro equipo y acceda a la libreta de direcciones de nuestro