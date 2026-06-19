Consumo recuerda a la Generalitat Valenciana que debe realizar controles para asegurar la calidad y el etiquetado de los alimentos
FACUA sigue sin recibir respuesta de las arroceras SOS y La Fallera para aclarar si el arroz que venden como valenciano está producido en la región.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-19/06/2026
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha recordado a la Generalitat Valenciana que debe realizar labores de control oficial para asegurar la calidad y el etiquetado en el ámbito alimentario dentro de su territorio.