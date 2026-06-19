Española de Telefonía: FACUA denuncia a la nueva operadora de telecomunicaciones de Bertín Osborne por vulnerar hasta cinco leyes
Publicidad engañosa, un teléfono que no es gratuito y una web donde no hay información sobre las condiciones contractuales, el derecho de desistimiento, protección de datos y ni tan siquiera un aviso legal con el domicilio de la empresa.
FACUA.org
España-19/06/2026
La nueva compañía de Bertín Osborne ha comenzado con un cúmulo de irregularidades nunca visto en el sector de las telecomunicaciones en España. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Española de Telefonía por vulnerar hasta cinco leyes.