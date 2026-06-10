El medio de desinformación de Javier Negre acumula ya tres multas de la Agencia Española de Protección de Datos
Las sanciones a EDA TV están motivadas por irregularidades en las políticas de cookies y privacidad de su web y por publicar una foto de una hija de Óscar Puente cuando era menor de edad. Esta última ilegalidad también fue objeto de una demanda judicial, de la que aún no ha trascendido la sentencia.
FACUA.org
España-10/06/2026
El medio de desinformación del ultraderechista Javier Negre, EDA TV, acumula ya tres multas firmes de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por distintas vulneraciones del