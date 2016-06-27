Cómo reclamar si sufres un abuso como consumidor

Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, grandes establecimientos comerciales… Numerosos sectores cometen todo tipo de abusos contra los consumidores ante la escandalosa pasividad de los gobiernos. Si nos quejamos sólos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. En FACUA somos más de 250.000 consumidores unidos en la lucha contra los abusos. Unidos para resolver los problemas de consumidores como tú. ¿Sabes que la garantía de un producto nuevo nunca puede ser inferior a dos años? ¿Que si cancelan o retrasan varias horas tu vuelo por una avería tienen que abonarte una compensación?

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