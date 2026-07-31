El gasóleo es un 24% más caro que hace doce meses según el análisis de FACUA
El litro de diésel en la Península cuesta de media este 31 de julio 1,783 euros, mientras que en la misma fecha de 2025 estaba a 1,434 euros. La gasolina por su parte cuesta actualmente de media 1,676, un 12% más que los 1491 euros de hace un año.
FACUA.org
España-31/07/2026
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El precio medio del diésel es hoy un 24,3% más caro que hace doce meses. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que revela que el precio en la Península se encuentra este viernes 31 de julio en 1,783 euros, 35 céntimos más caro que los 1