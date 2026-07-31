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FACUA Cádiz advierte de posibles cobros indebidos en las facturas del agua de Barbate y exige la devolución de las cantidades

La asociación denuncia que las nuevas tarifas podrían haberse aplicado antes de su entrada en vigor.

FACUA.org
Cádiz-31/07/2026
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FACUA Cádiz ha reclamado al Ayuntamiento de Barbate la revisión del procedimiento de aprobación de las nuevas tarifas del servicio municipal de abastecimiento de agua tras detectar posibles irregularidades en su aplicación que podrían haber supuesto el cobro indebido d

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