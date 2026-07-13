La Fundación FACUA se integra en el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
La incorporación como entidad colaboradora en el Famsi refuerza su compromiso con la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una ciudadanía más justa y solidaria.
FACUA.org
Internacional-13/07/2026
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