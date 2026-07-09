Nuestras acciones

FACUA Asturias apoya a la fundación Mar de Niebla de Gijón y condena los ataques sufridos en su futura sede

La fachada del que será el nuevo local de esta organización amaneció cubierto por pintadas después del señalamiento público que hizo una concejal de VOX en el ayuntamiento gijonés.

FACUA.org
Asturias-09/07/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Asturias expresa su solidaridad y apoyo a la fundación Mar de Niebla de Gijón ante los ataques sufridos en su futura sede por parte de grupos de ultraderecha. La asociación considera que estos hechos constituyen un grave atentado contra la convivencia y

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos