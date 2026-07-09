FACUA Asturias apoya a la fundación Mar de Niebla de Gijón y condena los ataques sufridos en su futura sede
La fachada del que será el nuevo local de esta organización amaneció cubierto por pintadas después del señalamiento público que hizo una concejal de VOX en el ayuntamiento gijonés.
FACUA.org
Asturias-09/07/2026
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