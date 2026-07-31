FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a garantizar un suministro de agua en condiciones de calidad en María Auxiliadora
Los vecinos de la zona denuncian que la presión con la que llega el agua a sus hogares es insuficiente, además de llevar meses sufriendo numerosas interrupciones del suministro.
FACUA.org
Extremadura-31/07/2026
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FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para instarle a que garantice la prestación del suministro de agua en la barriada María Auxiliadora en las condiciones de calidad exigibles.
Los vecinos del barrio están de