Competencia abre un expediente a Correos por limitar el acceso de envíos de otros operadores
La CNC recomendó en marzo al Gobierno revisar periódicamente la condición de Correos como operador encargado de prestar el servicio postal universal.
FACUA.org
España-17/05/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a Correos por negar supuestamente el acceso a su red postal a las notificaciones administrativas depositadas por otros operadores privados.
El expediente tiene su origen en una denuncia realizada por l