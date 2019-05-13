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Correos y otras 1.200 páginas web sufren un ataque que expone la información de los usuarios

La herramienta de marketing Picreel, usada por estos sitios en internet, ha dejado al descubierto datos como contraseñas e información de los pagos, filtrándolos a un servidor externo en Panamá.

Europa Press
España-13/05/2019
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La página web de Correos, así como más de 1.200 webs de todo el mundo, han resultado afectadas por un ciberataque a la herramienta de marketing Picreel, que ha expuesto información personal de los usuarios que se ha filtrado a servidores

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