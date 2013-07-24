Nuestras accionesLa tercera tragedia ferroviaria con más fallecidos de la historia de España

Decenas de muertos en Santiago al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol

FACUA expresa su consternación y muestra sus condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas de la tragedia.

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Galicia-24/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción expresa su consternación y muestra sus condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas de la tragedia ocurrida esta noche cerca de la estación de Santiago de Compostela al descarrilar un tren Alvia que cubría

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