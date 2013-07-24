Decenas de muertos en Santiago al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol
FACUA expresa su consternación y muestra sus condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas de la tragedia.
FACUA.org
Galicia-24/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El tren descarriló en una curva pronunciada a la altura del viaducto de la AP-9 en Angrois. | Foto: @alberto_rm10
FACUA-Consumidores en Acción expresa su consternación y muestra sus condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas de la tragedia ocurrida esta noche cerca de la estación de Santiago de Compostela al descarrilar un tren Alvia que cubría