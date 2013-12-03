Descubren una vulnerabilidad en los Google Nexus 4 y 5 a través de Class 0 SMS o Flash SMS
Pese a lo inusual de este tipo de mensajes, el método podría ser usado por cibercriminales como vía para bloquear los teléfonos y sus conexiones sin que el usuario se dé cuenta.
FACUA.org
Internacional-03/12/2013
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Un experto en seguridad ha hallado una vulnerabilidad que afecta a los Galaxy Nexus, Nexus 4 y Nexus 5 que provoca el bloqueo, reinicio o pérdida de la conexión de red del terminal.
El error se encuentra en las versiones de Android Ice Cream Sandwich, Jelly Bean y KitKat y se