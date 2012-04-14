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Dos aviones de Ryanair colisionan antes de sus despegues en el aeropuerto de Sevilla sin provocar heridos

Estaban llevando a cabo el embarque de los pasajeros. FACUA advierte que la compañía debe hacerse cargo de la asistencia y alojamiento de los afectados, si resulta necesario.

FACUA.org
Sevilla-14/04/2012
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Dos aviones de la compañía irlandesa Ryanair han colisionado esta noche antes de sus despegues en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla sin provocar heridos.

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