EEUU plantea una ley para que las redes sociales publiquen cuánto valen los datos de sus usuarios
La propuesta exige informar a consumidores y reguladores financieros de qué datos recolectan de los consumidores y cómo los aprovechan para obtener beneficios.
Europa Press
Internacional-03/07/2019
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El Senado de Estados Unidos ha recibido un proyecto de ley para que plataformas como las redes sociales, que obtienen datos personales de sus usuarios, estén obligadas a publicar a qué datos acceden y qué beneficios económicos reciben por ellos.
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