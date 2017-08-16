El CGPJ investiga si los fallos de LexNet violaron la normativa de protección de datos personales
El fallo de seguridad hizo accesibles a los aproximadamente 150.000 usuarios que tiene el sistema datos altamente sensibles y secretos de los ciudadanos inmersos en cualquier procedimiento judicial.
FACUA.org
España-16/08/2017
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir diligencias informativas para esclarecer si la posible quiebra de seguridad del sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del M