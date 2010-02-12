El Comité de las Regiones de la Unión Europea se manifiesta a favor del Comercio Justo
Destaca la necesidad de que se adopten una estrategia europea y un plan de acción en las administraciones locales y regionales.
FACUA.org
Europa-12/02/2010
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El Comité de las Regiones (CdR) de la Unión Europea ha adoptado de forma unánime una opinión a favor del Comercio Justo. Asimismo destaca la necesidad de que se adopten una estrategia europea y un plan de acción a favor del Comercio Justo en administraciones loc