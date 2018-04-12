El Gobierno valenciano investiga a El Corte Inglés y FNAC por abrir sus secciones de cultura en festivo
La nueva normativa de libertad de horarios sólo permite abrir en festivos a los establecimientos con un 80% de su superficie dedicada a la venta de productos culturales.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-12/04/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Conselleria de Economía de Valencia ha abierto expediente a El Corte Inglés y FNAC para investigar si incumplieron con la nueva normativa sobre libertad de horarios al abrir sus secciones de cultura los festivos que fueron desde el 25 de febrero de este año, día que