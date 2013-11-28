El INC advierte a las telecos que iniciará acciones contra las que sigan ocultando el IVA en sus ofertas
FACUA valora positivamente la actuación del organismo del Ministerio de Sanidad. Insta a las CCAA a que apliquen de una vez sanciones contundentes por este fraude masivo.
FACUA.org
España-28/11/2013
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El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha instado a los operadores de telecomunicaciones que operan en España a que comuniquen los precios de sus productos y servicios con el IVA incluido, tal y como impone la legislación.
El organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad,