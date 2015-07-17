El negocio de las puertas giratorias, enésima cara oculta del TTIP
Un estudio revela que al menos siete miembros de la Comisión Europea involucrados en las negociaciones del tratado entre EEUU y la UE han pasado a trabajar en grandes empresas privadas sólo unos meses después.
FACUA.org
Europa-17/07/2015
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Algunos de los grupos de presión más insistentes en las negociaciones sobre el TTIP en sectores como el farmacéutico o el de la agricultura son los que han abierto sus puertas a los exasalariados de Bruselas. | Imagen: Ruben Neugebauer / Campact (CC BY-NC 2.0)
Un nuevo estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO) al que el