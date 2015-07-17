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El negocio de las puertas giratorias, enésima cara oculta del TTIP

Un estudio revela que al menos siete miembros de la Comisión Europea involucrados en las negociaciones del tratado entre EEUU y la UE han pasado a trabajar en grandes empresas privadas sólo unos meses después.

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Europa-17/07/2015
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Un nuevo estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO) al que el

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