Más noticias

El Nexus 7 recibe sus primeras quejas por problemas técnicos en su pantalla

Los afectados han criticado la aparición de píxeles rotos y pantallas sueltas de su engranaje.

FACUA.org
Internacional-24/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El tablet de Google ha recibido críticas negativas sobre el funcionamiento de su pantalla por parte de usuarios en foros de Internet. Entre los problemas que comentan los afectados destaca el caso de que en ellas aparecen «píxeles rotos y pantallas sueltas (de su en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos