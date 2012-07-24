El Nexus 7 recibe sus primeras quejas por problemas técnicos en su pantalla
Los afectados han criticado la aparición de píxeles rotos y pantallas sueltas de su engranaje.
FACUA.org
Internacional-24/07/2012
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