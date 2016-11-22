El nuevo Consejo Económico y Social de la provincia es excluyente y exclusivo, critica FACUA Sevilla
La asociación considera indignante que el que debe ser un organismo de participación dé voz a los empresarios, pero no a los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-22/11/2016
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FACUA Sevilla lamenta la falta de pluralidad en el nuevo órgano de participación de la Diputación. | Imagen: flickr.com/jlantunez (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Sevilla critica que el nuevo Consejo Económico y Social de la provincia, que debe ser el espacio de participación de la sociedad para discutir las políticas públicas, nazca como un órgano excluyente y exclusivo, contrario a su vocación, al dejar fue