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El nuevo Consejo Económico y Social de la provincia es excluyente y exclusivo, critica FACUA Sevilla

La asociación considera indignante que el que debe ser un organismo de participación dé voz a los empresarios, pero no a los consumidores.

FACUA.org
Sevilla-22/11/2016
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FACUA Sevilla critica que el nuevo Consejo Económico y Social de la provincia, que debe ser el espacio de participación de la sociedad para discutir las políticas públicas, nazca como un órgano excluyente y exclusivo, contrario a su vocación, al dejar fue

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