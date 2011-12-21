El plazo para cobrar los premios de participaciones de Lotería de Navidad no puede ser inferior a tres meses
FACUA detecta la venta de participaciones que indican que caducan al mes.
FACUA.org
España-21/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que las participaciones de Lotería de Navidad no pueden fijar para el cobro de los premios un plazo inferior a los tres meses fijados en la normativa que la regula.
La asociación ha detectado un año más la venta de participaciones con motivo del sort